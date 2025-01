Pareggio a suon di gol tra Città diTroina e Belpasso

Si dividono la posta in palio il Città di Belpasso di mister Angelo Spina e il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone, al termine di un match scoppiettante conclusosi 3-3. Al “Nuccio Marino” di Belpasso (CT) sono i rossoblù, bravi e caparbi, a partire subito forte e ad incanalare la gara nei binari giusti fin dai primi minuti, concludendo la prima frazione di gioco sul risultato di 0-2 grazie alle reti di Biondi al 4’ e di Ferruzza al 23’. Nella ripresa, però, i padroni di casa entrano in campo con più grinta e determinazione e riescono a ribaltare la pratica: al 47’ Longo accorcia le distanze, al 57’ Lo Presti firma il pari e al 71’ Virgillito completa la rimonta. Dopo aver subito la rimonta, però, i nebroidei non si perdono d’animo e, all’86’, riescono a riacciuffare il meritato pareggio grazie ad un pregevole pallonetto di Santoro, che supera il portiere etneo e sancisce il 3-3 finale. Di seguito la cronaca e il tabellino del match.

PRIMO TEMPO: Alla prima occasione del match, al 4’, il Città di Troina passa in vantaggio con Biondi che, di testa, batte Florio ed apre le marcature. Al 22’ continuano ad attaccare gli ospiti con Signore che, ottimamente servito da Biondi, prova la conclusione dall’interno dell’area di rigore, l’estremo difensore etneo, però, è attento e, in tuffo, sventa la minaccia. Un minuto più tardi rossoblù che trovano il gol del raddoppio: calcio d’angolo dalla destra di Signore a cercare Ferruzza che svetta più in alto di tutti e incorna la sfera in rete. Al 46’ si fa vedere in avanti anche il Città di Belpasso con un colpo di testa di Lo Presti che, però, termina alto. Due minuti più tardi padroni di casa nuovamente pericolosi con un calcio di punizione, da circa 20 metri, di Mondello, Cantale però non si fa sorprendere e, in tuffo, neutralizza la minaccia. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: Alla prima occasione della seconda frazione di gioco, al 47’, il Città di Belpasso accorcia le distanze con Longo che, ottimamente servito da Santapaola, calcia a botta sicura e batte Cantale. Al 57’ padroni di casa che trovano addirittura la rete del pareggio con un velenoso calcio di punizione, da circa 25 metri, di Lo Presti che sorprende Cantale e termina in rete. Un minuto più tardi si fa vedere in avanti anche il Città di Troina con Santoro che, a tu per tu con Florio, calcia alto. Al 61’ tornano all’arrembaggio gli etnei con Musumeci che si invola in area di rigore e prova la conclusione, sfera che termina a lato di pochissimo. Al 63’ Città di Belpasso ancora alla ricerca del vantaggio con un calcio di punizione di Musumeci che, però, termina fuori. Al 71’ padroni di casa che completano la rimonta grazie ad un’incornata di Virgillito che si spegne alle spalle di un incolpevole Cantale. All’85’ rossoblù che si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio e che ci provano con un calcio di punizione di Messina, che però termina fuori di poco. All’86’ la truppa di mister Compagnone trova la rete del pareggio: perfetto filtrante di Cittadino a cercare Santoro che si invola in area di rigore e, con un pregevole pallonetto, supera Florio, mettendo a segno la rete del definitivo 3-3. Dopo sette minuti di recupero l’arbitro, il sig. Forti della sezione di Caltanissetta, decreta la fine delle ostilità.

IL TABELLINO:

CITTÀ DI BELPASSO: Florio, Caruso (38’ Vittorio), Benfatto, Virgillito (81’ Mirabella), Lo Presti, Messina, Mondello, Longo, Musumeci, Santapaola, Censabella (59’ Piana). A disp.: Nocilla, Nicosia, Papale, Napoli, Borzi, Strano. All. Spina.

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Maccarrone, Cantagallo (54’ Cittadino), Giamblanco, Ferruzza, Plumari, Biondi (46’ Si. Comico, 70’ Conde), Drammeh (62’ Messina), Santoro, Pappalardo, Signore (66’ L’Episcopo). A disp.: Calabrese, Timpanaro, Zitelli, N. Trovato. All. Compagnone.

ARBITRO: Forti di Caltanissetta.

MARCATORI: 4’ Biondi (T), 23’ Ferruzza (T), 47’ Longo (B), 57’ Lo Presti (B), 71’ Virgillito (B), 86’ Santoro (T).

NOTE: Ammoniti Caruso (B), Messina (B), Musumeci (B), Florio (B), Ferruzza (T), Giamblanco (T), Cittadino (T), Messina (T). Espulso al 91’ Messina (B) per doppia ammonizione.