Violenze alle forze dell’ordine, visita di Longi e di FdI in Questura

Si continuano a ripetere in maniera indiscriminata episodi di aggressione e violenza nei confronti delle nostre forze dell’ordine, la cui vita viene sempre più spesso messa a repentaglio durante il turno di lavoro.

Da sempre Fratelli d’Italia è vicino alle esigenze di chi, mettendo a rischio la propria incolumità e sacrificando gli affetti più cari, salvaguarda e difende la sicurezza di tutti noi. Proprio per questo motivo, Eliana Longi, congiuntamente al circolo ennese di Fratelli d’Italia e a una delegazione di Gioventù Nazionale Enna, si sono recati presso la Questura della città e contatto gli altri comandanti delle forze di polizia per esprimere la propria vicinanza agli uomini e alle donne in divisa.

Una occasione non solo per il tradizionale scambio di auguri, in vista del nuovo anno, ma anche per sentire le numerose esigenze e peculiarità di questo comparto. Il Governo Meloni ha già attuato importanti politiche volte alla tutela delle forze dell’ordine, e continuerà a perseguire tale scopo, garantendo il rispetto della legalità e di chi, quotidianamente la tutela con il proprio servizio.

La Segreteria dell’On. Longi