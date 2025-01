Il Villarosa brinda al nuovo anno con un successo

di Giacomo Lisacchi

Il Villarosa San Sebastiano, nella prima di ritorno nel campionato di Promozione, inizia il 2025 con

una vittoria importantissima contro il San Pietro Clarenza di Catania.

La cronaca

Un 2 a 0 arrivato con una grande prestazione all’interno di un pomeriggio in cui tutto ha funzionato alla perfezione. Una partita che ha visto l’esordio in prima squadra del 18enne Cristian Mauceri che, al 36esimo del primo tempo, porta la sua squadra sull’1 a 0. Sull’onda dell’entusiasmo, il Villarosa nella ripresa ha continuato a fare possesso palla, ad attaccare gli spazi e ad entrare in profondità; all’11esimo il gol di Medenica ha messo al sicuro la partita. Fischio finale e 3 punti preziosissimi per i villarosani, che

si piazzano in quarta posizione assoluta con 20 punti in classifica.

Il mister

Gongola mister Mario Folisi: “Una bella vittoria che ci serve per partire con il piede giusto in questo 2025. Sono veramente contento per i ragazzi, segno che abbiamo lavorato molto bene in questa pausa natalizia. Li ho visti pimpanti, hanno cercato e voluto la vittoria e l’hanno ottenuta. Potevamo avere un risultato ancora maggiore per le tantissime occasioni da rete, ma su questo dobbiamo lavorare di più”. L’allenatore gialloblu insiste nel lanciare giovani talenti dell’ennese: “Stiamo continuando con il nostro progetto di valorizzazione dei nostri giovani e i risultati si incominciano a vedere. Mauceri si sta allenando, sta lavorando tanto insieme al gruppo e quindi oggi è stato premiato, rispondendo benissimo con un gran gol. Il nostro obiettivo è quello di continuare a valorizzare altri giovani tanto che anche

oggi in panchina avevamo diversi 2008. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e di questo

progetto; perché è vero che i giocatori di grande esperienza sono importanti, ma è altrettanto vero

che formare e fare crescere questi talenti dell’hinterland ennese, spesso trascurati, non solo sotto

l’aspetto tecnico, è cosa giusta che ci rende felici e orgogliosi”.

La gara con il Nicosia

La prossima partita sarà con il Nicosia, una delle squadre pretendenti al titolo: “Oggi siamo stati bravi – ha commentato a fine gara il capitano Simone Buscemi-, ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa pensando alla prossima partita. Sicuramente la prossima gara sarà difficile, contro una delle squadre che

all’inizio di stagione hanno dichiarato di avere ambizioni importanti, ma noi dobbiamo stare

sempre con i piedi per terra e daremo filo da torce a tutti”.