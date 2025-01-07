Lotteria Italia, premio da 20 mila euro ad Enna
Enna-Cronaca - 07/01/2025
Uno dei biglietti della Lotteria Italia è stato venduto ad Enna: si tratta di un tagliando che consentirà al possessore di incassare la somma di 20 mila euro. Certo, non una cifra da far girare la testa ma sempre meglio di niente.
Come investire la vincita
E comunque, con quel gruzzoletto, ipotizzando che il fortunato sia un ennese, qualcosa si può sempre fare, dalla ristrutturazione della casa o in tempi come questi, in città, acquistare un bel serbatoio per immagazzinare acqua, tenuto conto dell’emergenza idrica. Sarà, comunque, un “problema” di chi ha acquistato il tagliando da 20 mila euro pensare a come investire quei soldi.
Palermo più fortunata
La Lotteria Italia ha baciato Palermo con una vincita da 2 milioni fra i premi di prima categoria ma il biglietto terzo classificato non è l’unico vincente in Sicilia. Bisogna, però, scendere in terza categoria 8 i biglietti vincenti da 50mila euro ciascuno) per trovarne un altro venduto in Sicilia.
I biglietti vincenti 100mila euro ciascuno
I tagliandi di seconda categoria sono venticinque, da 100mila euro ciascuno, nessuno di questi è stato venduto in Sicilia. Eccoli tutti, con il numero di serie e il luogo in cui sono stati venduti:
S 030585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB)
C 439458 AVELLINO (AV)
M 217442 MASSAFRA (TA)
D 138065 FOLIGNO (PG)
M 442388 BELLUNO (BL)
Q 330398 FOGGIA (FG)
L 320913 ISPICA (RG)
D 052288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI)
I 265285 ROMA (RM)
B 431066 SPINEA (VE)
B 475642 OMEGNA (VB)
I 479949 MONTEPULCIANO (SI)
I 336915 IVREA (TO)
E 322777 BORGOSESIA (VC)
I 336889 VALMADRERA (LC)
Q 311109 VIDIGULFO (PV)
O 115657 CERVIA (RA)
I 459455 SORRENTO (NA)
N 336716 RAPOLANO TERME (SI)
B 357353 MILANO (MI)
F 174624 SOLAROLO (BO)
M 051648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT)
I 319235 ROMA (RM)
D 381854 LASTRA A SIGNA (FI)
I 050919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM)
I biglietti vincenti 50mila euro a Catania e Palermo
In terza categoria si ritrova la Sicilia con un biglietto vincente 50mila euro venduto a catania ed un altro a Palermo
A 151684 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)
C 044674 DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR)
T 196683 MILANO (MI)
D 474835 CATANIA (CT)
AA 244340 RIVENDITORE ONLINE
P 166756 CIGOGNOLA (PV)
S 224728 MILANO (MI)
R 480926 MONTERONI D ARBIA (SI)
S 182139 MONFALCONE (GO)
T 150085 ORTA DI ATELLA (CE)
D 119183 BOLOGNA (BO)
A 467555 MODENA (MO)
L 086138 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
R 225972 AREZZO (AR)
M 114512 SETTIMO TORINESE (TO)
E 416029 MILANO (MI)
A 130487 DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR)
L 012086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI)
M 325035 TERLIZZI (BA)
G 115853 ROMA (RM)
B 044418 DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR)
D 400957 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
L 317618 RIMINI (RN)
S 168154 NAPOLI (NA)
N 107783 BENTIVOGLIO (BO)
T 111407 GIUSSANO (MB)
M 331007 PALERMO (PA)
O 204982 MANTOVA (MN)
M 334431 CASALECCHIO DI RENO (BO)
AA 332493 RIVENDITORE ONLINE
R 396533 LONATO DEL GARDA (BS)
I 309460 MILANO (MI)
B 489578 LECCO (LC)
Q 144614 OSIO SOPRA (BG)
C 429417 QUARTO (NA)
I 045735 ODERZO (TV)
F 422767 FIRENZE (FI)
A 153253 DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E 032176 DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT)
M 325384 SCAFATI (SA)
E 290218 IMOLA (BO)
M 308922 PERUGIA (PG)
S 216034 ANAGNI (FR)
N 221932 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
D 192247 BARILE (PZ)
T 151126 MILLESIMO (SV)
C 375767 POMPEI (NA)
P 319570 MORI (TN)
A 472983 FUCECCHIO (FI)
I nove biglietti vincenti 20mila euro ciascuno in Sicilia
P 393145 CORIGLIANO ROSSANO (CS)
B 341438 GENOVA (GE)
R 385148 PIETRAVAIRANO (CE)
N 467188 GENOVA (GE)
D 206837 SOAVE (VR)
T 064967 PIEVE SANTO STEFANO (AR)
Q 300683 TORRE DEL GRECO (NA)
B 023643 DISTRIBUTORE LOCALE VECCHIANO (PI)
N 352312 ROMA (RM)
A 225423 SASSARI (SS)
I 007690 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
C 120643 CRISPANO (NA)
F 105193 ALLUMIERE (RM)
I 117108 GALATINA (LE)
B 429461 FIRENZE (FI)
T 194134 CIVITELLA D’AGLIANO (VT)
A 187499 DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE)
I 424436 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
N 164641 VAREDO (MB)
T 478774 TORINO (TO)
M 355049 TORINO (TO)
L 439043 RICCIONE (RN)
G 178758 BASTIA UMBRA (PG)
I 163257 ORVIETO (TR)
E 444488 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
T 221203 DESIO (MB)
M 222526 FERRARA (FE)
S 456187 VASTO (CH)
O 039680 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
G 042116 CATANIA (CT)
A 205419 TEANO (CE)
D 459766 MILANO (MI)
Q 017327 DISTRIBUTORE LOCALE FABRO (TR)
B 028105 DISTRIBUTORE LOCALE POLIGNANO A MARE (BA)
F 171310 NOVARA (NO)
R 427000 VALMONTONE (RM)
Q 304862 ROMA (RM)
E 176146 VIBO VALENTIA (VV)
O 404522 PALESTRINA (RM)
R 213333 ODERZO (TV)
I 114969 SCISCIANO (NA)
F 145263 NOCERA UMBRA (PG)
N 380966 BOLOGNA (BO)
C 159069 RIMINI (RN)
AA 146053 RIVENDITORE ONLINE
E 274925 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
G 201898 TERNI (TR)
G 282916 SIRACUSA (SR)
I 264286 LAVELLO (PZ)
O 460171 CIRIÈ (TO)
T 150563 TAORMINA (ME)
T 218243 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
S 346327 CESENATICO (FC)
P 191303 SALA CONSILINA (SA)
L 244752 CAMPI BISENZIO (FI)
P 279098 MERANO (BZ)
E 473454 NUMANA (AN)
I 394717 CORMANO (MI)
E 464891 CASTELFORTE (LT)
R 124888 MILAZZO (ME)
T 336904 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
R 211535 ROMA (RM)
D 223036 ROMA (RM)
O 244511 CIVITAVECCHIA (RM)
U 195814 BAGNOLO CREMASCO (CR)
D 011121 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
R 376119 MILANO (MI)
P 203433 MASSA (MS)
C 121414 PIOMBINO (LI)
R 012826 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
R 296645 SAN VITTORE OLONA (MI)
T 293112 MILANO (MI)
P 029328 DISTRIBUTORE LOCALE CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
Q 290327 CESENA (FC)
I 408441 DOLO (VE)
M 288367 CATANIA (CT)
C 457303 ROMA (RM)
B 015936 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
O 334326 COMACCHIO (FE)
A 099000 ALTOFONTE (PA)
Q 268826 SIMAXIS (OR)
I 159032 ANAGNI (FR)
O 325399 GIOVE (TR)
A 175078 DISTRIBUTORE LOCALE MISANO ADRIATICO (RN)
R 371110 OLEGGIO (NO)
G 135911 MILANO (MI)
A 107166 DISTRIBUTORE LOCALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Q 491433 PALERMO (PA)
L 245768 VIGEVANO (PV)
D 451539 BARLETTA (BT)
D 447435 ZOLA PREDOSA (BO)
O 091106 DISTRIBUTORE LOCALE LEGNANO (MI)
N 151682 AFFI (VR)
M 246170 CASTROCIELO (FR)
O 026883 DISTRIBUTORE LOCALE GONARS (UD)
R 007176 DISTRIBUTORE LOCALE CASTEL RITALDI (PG)
A 236045 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
N 079072 DISTRIBUTORE LOCALE AVELLINO (AV)
O 283380 PONTE NELLE ALPI (BL)
A 252754 MILANO (MI)
Q 401091 LUCCA (LU)
O 389452 BOTTICINO (BS)
B 416543 BARLETTA (BT)
I 072524 GENOVA (GE)
M 272767 VITERBO (VT)
O 443024 PADOVA (PD)
T 342085 ROMA (RM)
S 292840 VITERBO (VT)
A 121181 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)
A 038275 CASTIGLIONE OLONA (VA)
D 463722 COMACCHIO (FE)
P 450622 MODENA (MO)
M 491435 LICATA (AG)
Q 004168 DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
AA 236741 RIVENDITORE ONLINE
C 423571 CASORIA (NA)
E 320015 ANAGNI (FR)
L 297051 LEVICO TERME (TN)
G 029002 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
E 463331 TARANTO (TA)
F 447517 CURTI (CE)
A 367279 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
L 258958 CIGLIANO (VC)
AA 032180 RIVENDITORE ONLINE
Q 410348 ALVITO (FR)
R 035753 SEGRATE (MI)
I 485883 VENEZIA (VE)
O 423504 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
S 293307 FAGAGNA (UD)
D 120946 BARI (BA)
L 176197 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
B 331751 TORRICELLA VERZATE (PV)
F 220576 GENOVA (GE)
A 320999 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
B 212865 ROMA (RM)
U 001334 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
P 185330 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
L 278239 LUCIGNANO (AR)
B 388039 CALVI DELL UMBRIA (TR)
G 348990 TERNI (TR)
G 284386 GUBBIO (PG)
G 151078 RONDISSONE (TO)
P 417991 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
N 311733 FARA IN SABINA (RI)
S 375763 ROMA (RM)
O 001710 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
D 351692 CASARANO (LE)
Q 184491 MAGLIANO SABINA (RI)
I 272354 RONCOFERRARO (MN)
AA 073175 RIVENDITORE ONLINE
P 245541 ENNA (EN)
S 238989 ROMA (RM)
L 140779 BERTINORO (FC)
S 457686 BELLARIA IGEA MARINA (RN)
A 174717 DISTRIBUTORE LOCALE SAN NICOLA LA STRADA (CE)
F 477408 NAPOLI (NA)
C 132181 CEGLIE MESSAPICA (BR)
D 423728 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
I 030159 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
AA 257217 RIVENDITORE ONLINE
AA 015256 RIVENDITORE ONLINE
D 242142 MILANO (MI)
I 077915 PADOVA (PD)
R 481432 NAPOLI (NA)
O 254771 BOLLATE (MI)
M 067730 AREZZO (AR)
R 393889 ROVERETO (TN)
E 138615 COLOGNO MONZESE (MI)
I 235690 CEGLIE MESSAPICA (BR)
M 499231 MILANO (MI)
M 290067 ROMA (RM)
D 098128 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
E 467515 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
D 031215 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
R 320295 OSTRA (AN)
L 341801 MESSINA (ME)
L 207062 CANZANO (TE)
G 071881 DISTRIBUTORE LOCALE PRATO (PO)
Q 157168 BENTIVOGLIO (BO)
Q 329950 MONTICHIARI (BS)
I 347822 PESCARA (PE)
A 270577 MOGGIO UDINESE (UD)
Q 127256 MILANO (MI)
E 293493 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
D 311610 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
O 320541 BOLOGNA (BO)
Q 203226 CUNEO (CN)
F 494756 ROMA (RM)
I 468851 SAN MINIATO (PI)
I 157977 VILLARBOIT (VC)
B 189342 MESAGNE (BR)
Q 044926 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
N 445610 SALA CONSILINA (SA)
G 394402 BUSSOLENO (TO)
M 479982 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
N 342401 TORINO (TO)
M 041952 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
T 404382 ROMA (RM)
Q 270923 BAGHERIA (PA)
P 007303 DISTRIBUTORE LOCALE MONDOLFO (PU)