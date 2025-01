Auditorium Guidano, workshop sulla Musicoterapia

Domani, presso l’auditorium Vittorio Guidano, della Scuola Musica Ribelle Aleteia, in via Dante Alighieri n. 1 dalle ore 10.30 alle ore 18.00, si terrà il workshop: “La Musicalità nella Relazione. Le applicazioni della Musicoterapia”, tenuto dal professore Ferdinando Suvini, musicista e autorevole musicoterapeuta italiano, già docente a Enna.

Un’occasione unica per tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’affascinante mondo della Musicoterapia, disciplina terapeutica che utilizza la musica come strumento principe per raggiungere obiettivi terapeutici e promuovere il benessere dell’individuo.

La partecipazione è libera e gratuita. Il seminario è rivolto a chiunque sia interessato alla Musicoterapia.

“Vi attendo numerosi per una giornata di conoscenza, emozioni e crescita professionale”, ha commentato Tullio Scrimali, fondatore e direttore della scuola Musica Ribelle Aleteia