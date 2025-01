UPTL incontra Agostino Sella e Aly Traore: cooperazione circolare, progetti pilota per una migrazione sostenibile tra Italia e Africa.

Venerdì 10 gennaio alle 17.30, primo appuntamento del nuovo anno per UPTL che affronterà il tema “migrazioni e spostamenti di massa da un continente all’altro in cerca di condizioni di vita migliori”.

Un incontro con una delle più innovative e interessanti realtà in Italia: l’associazione Don Bosco 2000 che ha avviato e gestisce centri di accoglienza a Piazza Armerina, Aidone, Villarosa, Santa Caterina Villarmosa, Pietraperzia, Ragusa, Catania e, in Africa, tra Senegal, Gambia e Mali. In questi luoghi l’associazione ha portato avanti progetti per “migranti lavoratori” con il fine precipuo di indirizzarli verso l’autonomia economica.

A parlarne Agostino Sella, presidente della associazione Don Bosco 2000, che con con Aly Traore, cooperante circolare del Mali, è testimone diretto di questa entusiasmante e stimabile esperienza.