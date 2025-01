ACSI SICILIA. Ai nastri di partenza il campionato di Pallavolo Open femminile. ! I

Mancano oramai pochissime settimane all’avvio del Campionato femminile Open di pallavolo targano ACSI SICILI: L’ente di promozione sportiva siciliano diretto dal presidente Totò Balsano, si avvale dell’esperienza del Comitato Acsi di Enna , per dare il via al primo dei quattro campionati che il Comitato Regionale Siciliano ha deciso di programmare per la seconda parte della stagione agonistica 2024/2025. Le squadre partecipanti abbraccano tre province : Catania , Enna e Caltanissetta e sono : Olimpia Riesi, Himeras Riesi, Makarina Mazzarino, Siaz Piazza Armerina per il gruppo A , mentre Borgo San Giovanni di Piazza Armerina , Pallavolo Regalbuto e Acquila Ganzaria formeranno il terzetto di squadre nel gruppo B. Le squadre si presentano con il desiderio di far bene ma tra queste Olimpia Riesi e Siaz Polisportiva Armerina pensiamo siano quelle da battere , ma non è da meno la formazione di Carmelo Conti . Il Borgo San Giovanni difatti annovera tra le fila , giocatrici esperte che vorranno arrivare a giocarsi le finali al pari delle altre squadre. Tutte da scoprire Le altre formazioni. La formazione di Regalbuto ha iniziato da poco ed è interamente composta da donne che pian piano stanno crescendo nell’interpretazione delle partite , così dicasi anche per Acquila Ganzaria che invece potrebbe rappresentare la vera novità. Infine Himeras Riesi e Makarina sono squadre che hanno militato nei campionati federali Fipav e seppur giovane daranno filo da torcere. ” Per ora non nascondiamo di essere moderatamente soddisfatti – dichiara il presidente di Acsi Enna – Abbiamo ricevuto molte richieste da parte delle società sportive e nelle prossime settimane contiamo di mettere ai nastri di partenza anche squadre della provincia di Agrigento. Un Centro Sicilia tutto da scoprire !! Ma sarà il tempo a darci le migliori indicazioni e alla fine del mese di Giugno tireremo le somme di una attività sportiva che appassiona quale è il volley ” .