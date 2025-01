Natalé, show al Neglia, ecco tutti i premi, un’auto a Troina

Si è conclusa ieri con un grande show finale, al teatro Neglia di Enna, l’iniziativa Natalé di Confcommercio Caltanissetta Enna. Ad accompagnare i momenti di estrazione c’erano i “Carusi” della “Madonna dei Carusi” che hanno cantato i successi di Sanremo, la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2022 Mariapaola Chiummo e il coro Note di luci coordinato da Ilenia Navarra e, infine, il musical “Elf Rock” dell’accademia Bma di Giarre ed Enna.

Lo show

Oltre 3 ore di show in cui sono stati estratti anche i 7 premi messi in palio (5 per chi ha acquistato sotto casa e 2 per gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa).

“È una serata di festa in cui i bambini sono protagonisti – ha commentato sul palco il presidente di Confcommercio Maurizio Prestifilippo – Negli ultimi 10 anni in Italia hanno chiuso in Italia più di 150.000 negozi di vicinato. Dietro ogni attività c’è una storia di famiglia, di tradizioni, c’è la luce delle nostre città. Ora mi rivolgo proprio ai bambini: comprare nei negozi sotto casa significa difendere una cultura, la nostra storia, significa sostenere la propria comunità.”

L’obiettivo di Natalè

Natalè, nato nel 2021, ha proprio l’obiettivo di incentivare gli acquisti sotto casa nel periodo più bello dell’anno, cioè il periodo di Natale. “Sogniamo dei centri città con vetrine illuminate, colorate e che possano tornare a far risplendere i nostri comuni. Nel nostro piccolo abbiamo lanciato Natalè per questo motivo con risultati finora straordinari. Continueremo a crescere e a crederci. La storia di Confcommercio arriva da lontano, nel 2025 festeggeremo i nostri primi 80 anni”.

Una smart tv ad una Confraternita

Nel corso della serata anche molte sorprese come il regalo di una Smart tv alla confraternita della Madonna dei Carusi, come ringraziamento per l’impegno profuso per realizzare l’evento.

“Con Confcommercio abbiamo un rapporto di scambio giornaliero – ha commentato l’assessore alle attività produttive Nico De Luca, presenta anche nella qualità di “notaio” per le estrazioni – nei prossimi mesi aspettiamo una buona notizia per i commercianti ennesi e cioè la creazione di un centro commerciale naturale in centro che ci permetterà di sostenere più di 40 attività con delle somme importanti”.

Lo show, dedicato agli esercenti ma anche alla cittadinanza, è stato coordinato a livello artistico da Luigi Napoleone Vicari e presentato dalla direttrice dell’Accademia BMA Giusy Messina.

I biglietti estratti

1° premio Autovettura Mitsubishi Space Star al biglietto numero 48045 staccato nell’attività Macrì Giuseppe di Troina

2° premio bicicletta elettrica e/bike Atala al biglietto numero 07416 staccato nell’attività Anello Srl di Nicosia

3° premio il computer MacBook Air al biglietto numero 11152 staccato nell’attività Barbagallo gioielli di Enna

4° premio voucher di viaggio dal valore di 1000 euro al biglietto 20580 staccato nell’attività mini market macelleria di Salvatore Valenti di Catenanuova

5° premio Smart tv al biglietto numero 45942 staccato nell’attività mini market macelleria di Salvatore Berto di Catenanuova

I premi dedicati ai commercianti, invece, vanno a:

Ristorante al Purgatorio di Mario Rinaldi di Centuripe e L.A. frutta di Caltanissetta