Sammartino assolto, Draià, “Lega esce più forte”

“Come Commissario della Lega in provincia di Enna sento di esprimere con soddisfazione l’assoluzione dell’onorevole Luca Sammartino”. Lo afferma il commissario della Lega per la provincia di Enna, Francesca Draià in merito alla sentenza favorevole per l’ex assessore regionale all’Agricoltura coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catania Report.

La vicenda giudiziaria

L’esponente politico, assolto perché il fatto non sussiste, era accusato dai magistrati di corruzione elettorale, in particolare, nel capo di imputazione si contestava a Sammartino “promesse di utilità” a Girolamo Lucio Brancato, anche lui assolto con la stessa formula, ritenuto, come emerge nell’agenzia Ansa, dai magistrati vicino al clan Laudani, “in cambio di voti”. Per i pm le “utilità” sarebbero state “un posto di lavoro a un nipote di Brancato” e “lo spostamento di una cabina telefonica nei pressi della pizzeria di sua moglie a Massa Nunziata-Mascalucia, nel Catanese.

La sindaca leghista, “ero certa della sua assoluzione”

“L’assoluzione di Luca Sammartino – dice Draià – è una grande vittoria non solo per il nostro parlamentare, ma per l’intera politica siciliana. Ora il nostro deputato potrà riprendere e continuare il suo lavoro per la Sicilia e i siciliani, con l’impegno, la passione e la determinazione che lo contraddistinguono. Ero certa della sua correttezza, e ciò è stato confermato dagli organismi di controllo competenti. Con questa notizia la Lega in Sicilia esce più forte”