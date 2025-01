Oasi di Troina, le famiglie donano giochi e libri per bambini

Grazie al gesto di solidarietà di diverse famiglie, la ludoteca aziendale dell’IRCCS Oasi di Troina si arricchisce di nuovi giochi, libri e altri materiali ludici utili a contribuire a momenti di spensieratezza e al benessere di tanti speciali ospiti che frequentano lo spazio giochi dell’Istituto.

La mamma della piccola Irma

La donazione è frutto dell’iniziativa della signora Cinzia, mamma della piccola “Irma” una delle speciali ospiti seguita dai professionisti dell’Oasi. In occasione del compleanno della figlia, la signora Cinzia ha proposto di avviare una donazione materiale per la ludoteca dell’Istituto. Un’iniziativa ben accolta e che è stata ben ripagata. In questi giorni infatti sono stati consegnati giochi educativi, libri illustrati, tappeti in gomma, palline, divertimenti in plastica di varie tipologie, piccole giostre, attrezzature dolciarie e altri materiali ludici. Una donazione tra l’altro, pensata e contestualizzata per i fruitori della ludoteca. Alla consegna dei giocattoli presente, oltre ai referenti del servizio della ludoteca, Silvio Zitelli e Maria Spalletta, il Direttore Generale dell’IRCCS Oasi, Arturo Caranna.

I ringraziamenti del direttore

“Ringrazio – ha detto Caranna – a nome di tutto l’Istituto la signora Cinzia per l’iniziativa e tutte le famiglie che di buon grado hanno accolto la sua proposta. Questa donazione, che rinnova i materiali ludici della nostra ludoteca, assieme ad un’altra recente donazione finanziaria, rappresenta per noi un esempio di solidarietà e condivisione, e soprattutto come questi importanti e significativi gesti, contribuiscono a valorizzare luoghi e ambienti per favorire il gioco e l’interazione tra i bambini, aiutarli nel loro percorso riabilitativo e soprattutto rendere più leggera e piacevole la loro permanenza in Istituto. Sono gesti lodevoli che ci riempiono di gioia, perché ciò significa che riusciamo a trasmettere non solo cura, ma anche valori. Gesti di questo tipo rappresentano un messaggio di speranza e generosità”.

Questa iniziativa si aggiunge infatti ad un’altra azione di solidarietà realizzata da una compagnia teatrale amatoriale che, a seguito di uno spettacolo andato in scena nella Cittadella dell’Oasi di Troina dal titolo “Che disastro Molière”, ha deciso di devolvere il ricavato della rappresentazione alla ludoteca dell’Oasi.

Il direttore Generale dell’Oasi, dott. Caranna, ha annunciato anche che sta lavorando per ampliare il servizio della ludoteca aziendale. “Abbiamo messo già in cantiere – afferma il DG – le procedure per la ristrutturazione dei locali della nostra ludoteca che offre un servizio fondamentale per i nostri ospiti e le loro famiglie, e prevediamo che entro l’estate il servizio potrà essere fruibile tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica”.