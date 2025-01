Cure negate a Ylenia, Zappia, “non c’è alcun piano terapeutico”

“L’ASP di Enna, assiste tutti coloro che hanno patologie rare, come è giusto che sia, attraverso le procedure sanitarie codificate Nel caso in specie non risulta alcun piano terapeutico prescritto al nostro assistito e quindi è impossibile sia la fornitura che il diniego”.

La replica di Zappia al caso di Ylenia

Lo afferma il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, in merito alla vicenda di Ylenia, la casalinga di Valguarnera, affetta da una malattia rara la sindrome di Gitelman, per le cui cure è costretta a pagare di tasca propria i farmaci nonostante, come da lei stesso ammesso, l’ esenzione rilasciata da un medico dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’iter burocratico

Il nodo, infatti, è proprio questo. Abilitati a prescrivere un piano terapeutico sono solo i centri di riferimento regionale che in Sicilia sono solo due, Palermo e Messina. Solo dopo questa prescrizione, stante alle parole del direttore Zappia, Ylenia potrà sperare di vedere presa in considerazione la sua richiesta.