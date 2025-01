Pro Loco Enna, “scambio culturale con gli studenti cinesi”

Ancora un lavoro di incoming per la Pro Loco di Enna, sono stati tre giorni molto intensi quelli vissuti durante l’accoglienza degli Allievi del Dipartimento di Architettura dell’Universitá Sino-Inglese Xi’an Jiaotong Liverpool University – XJTLU di Suzhou, guidati da Silvia Albano e Girolamo Barbaccia.

Un’esperienza che ci ha molto arricchiti, abbiamo organizzato per loro molti incontri per fargli conoscere la nostra città, le nostre abitudini e il nostro modo di interagire con il lago di Pergusa, ma in cambio abbiamo ricevuto sorrisi e gratitudine, abbiamo imparato da loro alcune tradizioni cinesi, abbiamo provato a guardare il nostro lago con i loro occhi, sfruttando un diverso punto di vista. Tre giorni molto piacevoli, è stata un’accoglienza diversa dalle altre, ci ha coinvolto particolarmente.

I ragazzi ed i professori sono rimasti affascinati dai nostri territori, abbiamo coinvolto anche professionisti di ogni settore che abbiamo toccato, amici che ringraziamo con tutto il cuore di essersi messi in gioco con noi, in primis grazie all’assessore Mirko Milano che si è subito attivato per incontrare i ragazzi e programmare un loro futuro coinvolgimento nell’evento estivo “Save the lake fest” , grazie a Rosa Termine che ha coinvolto i ragazzi con affascinanti racconti sul lago e la sua fauna, grazie a Luisa Gardali che li ha guidati in un tour nel cuore di Enna catturando la loro attenzione con aneddoti storici, grazie ad Antonio Aveni che ha raccontato il campo di germoplasma dell’ulivo e la sua importanza, grazie all’assessore La Porta e all’assessore De Luca per averci ospitato all’Urban Center, grazie all’associazione Hope e al centro culturale anziani “Proserpina”di Pergusa dove gli studenti hanno incontrato la comunità pergusina e la confraternita di Pergusa, grazie al rettore del SS. Salvatore dott. Di Venti per aver permesso ai ragazzi di visitare la chiesa con il suo Museo, grazie all’azienda agricola Biondo che ci ha accolto, ma un grande ringraziamento va ai professori Silvia Albano e Girolamo Barbaccia per averci regalato questa esperienza.