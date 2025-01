Ai domiciliari ma spaccia droga in casa, in carcere

I carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato di Barrafranca, che, nonostante fosse ai domiciliari, avrebbe spacciato nella sua abitazione.

L’indagine

L’indagine è nata dopo un controllo per strada dopo che un giovane, con fare molto guardingo, è salito a a bordo di un’autovettura parcheggiata ed al termine del controllo è stato rinvenuto mezzo grammo di cocaina.

La bottega della droga

Considerata la particolare vicinanza all’abitazione dove viveva il pregiudicato è scattata la perquisizione nella sua abitazione: sono stati rinvenuti nella sua disponibilità dosi di cocaina per un peso complessivo di dieci grammi circa, un bilancio elettronico di precisione, materiale da confezionamento e oltre settecento in banconote di vario taglio, sicuro provento di reato. L’arrestato è adesso in carcere.