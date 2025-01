Estinta l’Aspen, la municipalizzata che gestiva l’acqua

“Dopo una liquidazione durata circa vent’anni, l’amministrazione comunale di Enna, preso atto del Bilancio Finale di Liquidazione dell’ASEN al 31/12/2024, redatto dal Liquidatore Paolo Vallone, ha dichiarato formalmente estinta l’Azienda Speciale Ennese”. Lo afferma l’assessore con delega al bilancio, Rosalinda Campanile annuncia la conclusione di un lunghissimo percorso che ha portato, infine, alla chiusura definitiva della storica azienda pubblica ennese.

Gestiva il servizio idrico

“I più giovani non lo sanno – spiega l’Assessore Campanile – ma parliamo dell’azienda municipalizzata che gestiva il servizio idrico, prima che l’acqua fosse privatizzata. Una liquidazione che sembrava non dovesse mai trovare la fine, caratterizzata da una storia tormentata, costellata da molteplici dimissioni e sostituzioni di liquidatori. Le liquidazioni – continua la Campanile – sono tutte difficili e lunghe oltre che amare quando cancellano storie identitarie. E l’Asen è stata un pezzo di storia in questa città, quel pezzo di storia in cui l’acqua costava poco ed era pubblica. Inutile ripercorrere una storia, il cui epilogo conosciamo tutti”. “Adesso, dopo che altri ne decretarono la morte un decennio fa, può finalmente riposare in pace – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro”.

Il disavanzo

L’ASEN chiude con un disavanzo di circa 33.000 euro, tutti debiti tributari e previdenziali che non graveranno sul comune. L’azienda era, infatti, dotata di propria personalità giuridica e autonomia finanziaria. Sindaco e Assessore, infine, ringraziano il dirigente dell’area finanziaria, Lipari “senza il cui impegno questa storia si sarebbe ancora trascinata chissà per quanto tempo ancora”.