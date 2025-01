Disabili, firmata convenzione per il servizio del seminternato

E’ stata firmata all’Asp di Enna la convenzione con il Consorzio Siciliano di riabilitazione che istituisce il servizio semi -residenziale del seminternato. I ragazzi con disabilità frequenteranno il centro del CSR per circa8 ore al giorno, e lì potranno svolgere tante attività di socializzazione, inclusione e riabilitazione. Soddisfazione è stata espressa dall’On. Luisa Lantieri che ha supportato fin da subito il progetto: ”Sono molto contenta che questo servizio finalmente sia operativo nel nostro territorio. – sottolinea il Vice Presidente dell’Ars – Era inammissibile che solo la provincia ennese non disponesse di questo importante servizio per i ragazzi con disabilità”.

“Il giusto riconoscimento va al direttore Generale dell’Asp. dott. Mario Zappia che ha creduto da sempre nell’importante servizio che oggi è una realtà” – ha concluso Luisa Lantieri.