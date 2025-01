Enna, punto d’oro a Scafati, Pagana, “potevamo vincere”

Questa volta è un punto d’oro quello raggiunto dall’Enna sul campo della Scafatese, squadra costruita per vincere il campionato e forse i gialloverdi hanno fermato definitivamente la corsa dei campani per la vetta del torneo.

Pagana, “sprecate occasioni per vincere”

“Non abbiamo fatto barricate, di solito – dice Pagana – si fa così quando si incontrano grandi squadre. Per ben due volte, ci siamo trovati a tu per tu con il portiere ed in altre situazione eravamo in superiorità numerica ed abbiamo sbagliato scelta”.

Obiettivo salvezza

Il mister troinese, però, ribadisce che si tratta di un punto fondamentale per la salvezza. “Grande prestazione, giocare qui e rischiare anche di vincere non era facile. Un punto qui a Scafasti è d’oro e ci da morale per il raggiungimento del nostro obiettivo che è salvezza” ha detto Pagana a fine gara.

Manca la boa

L’allenatore, in merito al solito problema del gol, chiarisce che in rosa manca un punta centrale con funzioni da pivot. “Queste prestazioni arrivano se in settimana si lavora bene e questo risultato ci aiuterà per la prossima gara. Ci manca la boa e dobbiamo fare diversamente” chiosa Pagana.