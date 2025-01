Bufera Dem, solidarietà del Pd di Enna a Venezia

Non si placano le polemiche nel Pd, alimentate anche dagli attacchi rivolti al deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, da parte di componenti dell’entourage del segretario regionale, Anthony Barbagallo, in occasione dell’assemblea Dem per decidere le regole di ingaggio per l’elezione del nuovo segretario. Si è scelto, tra mille polemiche, di far votare solo gli iscritti mentre l’altra proposta, Primarie aperte a tutti, sposata anche da Venezia, è stata cassata. Questa contrapposizione dialettica ha creato tensioni con urla e spintoni tra i delegati come evidenziato dai video circolati nelle chat e nei social.

La segretaria Rapè

“Solidarietà –si legge nella nota – da parte della segretaria provinciale, Katya Rapè, di tutti i segretari dei circoli della provincia e dei sindaci del PD ennese nei confronti degli attacchi violenti e lesivi della dignità politica e personale subiti dall’ Venezia”.

“Tantissimi siciliani – si legge ancora – conoscono la storia personale e l’impegno politico di Fabio Venezia che vive da diversi anni sotto scorta con forti e pesanti limitazioni alla propria libertà personale per aver lottato per la legalità e difeso il nostro territorio dall’oppressione mafiosa. Esprimiamo la nostra solidarietà anche agli uomini e alle donne della scorta di Fabio Venezia a cui ribadiamo la nostra vicinanza, sostegno e profonda gratitudine per l’impegno quotidiano.

“Partito si occupi di emergenze”

“I siciliani ci chiedono – conclude la nota – un partito che si occupi dei problemi reali della gente: sanità, istruzione, occupazione, legalità; non è importante il nome del prossimo segretario regionale nel metodo con cui verrà eletto, quanto ciò che sarà in grado di proporre ai siciliani per uscire da tutte le emergenze che sta vivendo la Sicilia”.