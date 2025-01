FdI, al via ai congressi nei 15 circoli del partito

Al via la fase congressuale di Fratelli d’Italia che, da qui a febbraio, rinnoverà i 15 circoli presenti su tutto il territorio ennese. Il calendario dei congressi prevede lo svolgimento degli incontri nei vari comuni della provincia, con l’avvio delle attività domani, venerdì 31 gennaio, a Regalbuto, e la conclusione fissata per il 23 febbraio a Troina.

Cammarata, “rafforzarci nel territorio”

Il presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata, ritiene che “i congressi di circolo sono un passaggio essenziale per rafforzare la nostra presenza sul territorio e valorizzare le competenze dei nostri iscritti. La partecipazione attiva sarà determinante per costruire un futuro in cui il nostro partito continui a essere un punto di riferimento per i cittadini. I Circoli, veri luoghi di confronto e dialogo, rappresentano il punto di partenza per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”