In auto con oltre 4 kg di droga, corriere arrestato

I carabinieri della stazione di Assoro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne trovato in possesso di circa 3 kg di droga.

Bloccato vicino al cantiere ferroviario

Nel corso di un servizio di pattuglia in area rurale limitrofa ai cantieri del raddoppio ferroviario, che sta interessando la provincia ennese, i militari hanno proceduto al controllo dell’uomo e della sua auto. Era piuttosto nervoso ed insofferente, temendo di essere scoperto.

La droga nei sacchi

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti tre chilogrammi di erba contenuta in due sacchi di plastica, e di oltre un chilo e mezzo di hashish suddivisi in diversi panetti.