Volley. Al via il campionato Open Femminile regionale organizzato dall’Acsi Sicilia.

Il primo fine settimana di Febbraio segnerà l’inizio del campionato regionale di pallavolo Open femminile organizzato dall’Acsi Sicilia al quale si sono iscritte otto società sportive delle province di Catania, Enna e Caltanissetta. Otto team che sono stati divisi in due gironi di quattro squadre di cui solamente due ( per ogni girone) accederanno alle semifinali. C’è molta attesa negli ambienti ACSI per l’avvio di un campionato cui seguiranno altri eventi legati al mondo del Volley , specie nel settore giovanile. Le gare in programma domenica 2 febbraio vedranno scendere in campo l’esordio di due formazioni quali Borgo San Giovanni di Piazza Armerina e la Pallavolo Regalbuto , altro esordio sarà quello che vedrà di fronte le formazioni di Aquila Ganzaria e Mirastop di Mirabella Imbaccari . Quest’ultimo incontro può essere considerato un vero e proprio derby dato che ad allenare i due team è Emanuele Brighina , mister di notevole esperienza. Nel girone B da tenere d’occhio l’incontro tra due formazioni che giocano per l’accesso alle semifinali : Makarina e Olimpia Riesi scenderanno in campo domenica alle 17 nella palestra comunale di Mazzarino , mentre la partita tra Himeras Riesi e Siaz Armerina si disputerà giorno 9 febbraio. Sarà anche l’esordio dei neo arbitri ACSI che dirigeranno gli incontri in programma e anche del referto elettronico adottato da Acsi Enna per l’occasione. Insomma l’Acsi Sicilia , alla vigilia del rinnovo delle prossime cariche elettive regionali che si svolgeranno sabato 8 febbraio a Ravanusa, si propone alle società sportive dei territori di CENTRO SICILIA quale organizzatrice di veri e propri campionati di pallavolo amatoriali ma con lo sguardo attento a una seria programmazione stagionale 2024/2025 che potrà considerarsi già positiva vista la partecipazione espressa da molti sodalizi sportivi dei territori. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Regionale Acsi Sicilia Aps Salvatore Balsano. ” Sono grato a tutti i partecipanti che nel corso della stagione animeranno i campi di volley anche con il loro pubblico. Acsi Sicilia non è nuova a queste iniziative dato che nel corso degli anni abbiamo dimostrato quanto sia attento il nostro sguardo verso lo sport e le iniziative sociali a tutti i livelli.”