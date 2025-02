Bollette idriche, i legali del Comitato, “doppia fatturazione ed altre anomalie”

Definita ieri nel corso dell’assemblea del Comitato Senz’Acqua Enna la road map per la class action che si tradurrà in un’azione risarcitoria nei confronti del gestore del servizio idrico, AcquaEnna.

L’assemblea

Di questo si è discusso ieri nella sala Cerere, ad Enna, dove c’erano Antonio Davide Mastrone e Marco Fornara, avvocati dello studio “Marinelli and Partners” di Vittorio Amedeo Marinelli di Roma che hanno spiegato i vari passaggi dell’azione legale a cui hanno detto di voler aderire un centinaio di persone.

Esaminate le bollette

Molti di quelli che ieri hanno partecipato all’incontro hanno portato con se le bollette, recanti, secondo gli stessi utenti delle anomalie, “sia nella lettura sia nella fatturazione” spiegano dal Comitato, oltre al fatto che sarebbero stati inseriti “voci di tariffa probabilmente non dovute”.

Le anomalie

Emblematico è il caso di una residente che denuncia di aver ricevuto delle bollette in cui “mi si chiede di pagare lo stesso mese due volte” riferisce a ViviEnna. Una tesi, peraltro, rafforzata dall’avvocato Fornara, per cui nelle bollette fin qui visionate sono evidenti “incongruenze sulle misurazioni dei metri cubi e doppie fatturazioni”.

Le segnalazioni alle autorità di garanzia

Nel corso dell’assemblea, a cui hanno preso parte Gianpiero Cortese e Giampiero Alfarini, componenti dello staff legale del Comitato, è emerso che sarà inviata una segnalazione “alle autorità di garanzia nazionali, cui saranno indicate le eventuali omissioni circa la elaborazione di piani, la ricerca di fonti alternative e quanto altro possa essere verificato a carico sia del gestore cha anche dell’ATI ennese” spiegano dal Comitato, puntando l’indice, come in altre occasioni, contro il piano di emergenza, che, a loro parere, non è stato adottato, in quanto quello di loro conoscenza, risalente al 2005, è vecchio ed inadeguato. Nei prossimi giorni, il Comitato si farà promotore delle adesioni degli utenti che vorranno intraprendere l’azione legale contro AcquaEnna.