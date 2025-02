Sindaci alla Bit di Milano con il dolce di Federico II

Alla Bit, borsa internazionale del turismo, di Milano il biglietto da visita dei sindaci di Enna e Leonforte, Maurizio Dipietro e Piero Livolsi, sarà un dolce. I pasticceri locali ne hanno preparato per l’occasione uno speciale, un dolce medievale risalente al periodo di Federico II.

Le opportunità del turismo

Sarà l’occasione per far apprezzare una caratteristica gastronomica che rappresenta, in campo turistico, un aspetto molto importante, capace di calamitare l’attenzione dei tour operator ed a cascata dei visitatori. Ma i sindaci, oltre al dolce, porteranno altri punti di forza dell’Ennese che, in questi ultimi anni, ha investito di più sull’asset turistico.

I sindaci

“Con questa nuova esperienza – spiega il Sindaco di Leonforte Li Volsi – proseguiamo nel positivo percorso unitario iniziato in occasione delle Vie dei Tesori, portando all’attenzione del turismo internazionale le nostre bellezze artistiche, monumentali e naturali”.

“La felice esperienza delle Vie dei Tesori – aggiunge il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – rappresenta un ottimo viatico per questo percorso unitario che ci accingiamo a compiere. Saremo, quindi, presenti per la prima volta alla BIT di Milano per far conoscere a tutti quanta arte, bellezza, storia, archeologia e mito ci sia nei nostri territori, valorizzando altresì gli aspetti enogastronomici a cominciare da un’assoluta novità: la presentazione di un dolce medievale risalente a Federico II”.