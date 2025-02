Spopolamento, diminuiscono gli abitanti a Troina

Si è chiuso in negativo il bilancio demografico del 2024 a Troina con la diminuzione della popolazione

residente di 110 abitanti. Ad inizio anno 2024 gli abitanti erano 8471. Alla fine dello stesso anno la

popolazione contava 8361 abitanti.

Diminuisce la popolazione

I dati relativi alla popolazione residente nel 2024 confermano la tendenza alla diminuzione degli abitanti di Troina. In 24 anni la popolazione diminuita di 1686 abitanti, scendendo dai 10047 abitanti del 2001 agli 8361 del 2024. Questa diminuzione di popolazione è in controtendenza con l’espansione del centro urbano negli ultimi decenni e la costruzione di case di abitazione nelle campagne. Oggi Troina si ritrova un patrimonio edilizio abitavo dove possono starci 20000 abitanti.

Più morti che nascite a gennaio 2025

Non è iniziato bene il 2025: a gennaio le nascite sono state 7 mentre le morti sono state 20. Ci si

può consolare pensando altri paesi vedono diminuire, di anno in anno, i loro abitanti. Le cause sono le

stesse. Il numero di figli per donna e di 1,2. I cambiamenti nella popolazione femminile in età feconda e nei modelli di famiglia hanno consentito l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro.

Mancano i servizi

La condizione lavorativa delle donne non sempre è compatibile con la maternità perché non ci sono servizi pubblici (asili nido, ad esempio) a sostegno delle donne che lavorano. La diminuzione delle nascite è attribuibile anche al fatto che la decisione di mettere su famiglia è presa dalla coppia ad un’età avanzata sopra i 30 anni. Anche la decisione della nascita del primo figlio è posticipata.

Età media delle donne al primo parte è di 33 anni

E’ di 33 anni l’età media delle donne al primo parto. E’ cresciuto il numero di donne che vivono da sole e non hanno alcuna intenzione farsi una famiglia e di mettere al modo dei figli. Si tratta di donne che vivono del loro lavoro ed hanno un’autonomia economia. Dalla presenza dell’Oasi Maria SS con i suoi circa 600 dipendenti ci si aspetterebbe un robusto contenimento del calo di popolazione, che invece non c’è. Una parte consistente dei dipendenti impegnati nell’Irccs e nella varie attività dell’Oasi Maria SS sono dei lavoratori pendolari provenienti da paesi e città del catanese, come Giarre, e dell’ennese, come Piazza Armerina, che preferiscono viaggiare ogni giorno piuttosto che abitare a Troina.