Viadotto A19, Anas annuncia lavori ma non cambia nulla nella viabilità

Una nota dell’Anas che, in merito ai lavori lavori relativi al viadotto Euno ed alle rampe dello svincolo di Enna, annuncia la chiusura fino al 28 febbraio “dal km 119,350 al km 119,650 al traffico la carreggiata in direzione Catania” e contestualmente l’istituzione “del doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta in direzione Palermo” ha mandato in tilt tutti o quasi ad Enna. “Come andiamo a Catania da Enna?” è una delle domande che circolano nelle chat e nei social.

Non cambia nulla

La risposta è semplice: non cambia nulla, in quanto i conducenti dei mezzi che dalla città volessero immettersi sulla A19 in direzione di Catania hanno sempre la possibilità di utilizzare la rampa e proseguire la marcia verso la città etnea o altre destinazioni dopo Enna. Il doppio senso di circolazione vigeva “a valle” delle rampe in direzione Catania, da oggi e fino al 28 febbraio vigerà nella carreggiata opposta in direzione Palermo.