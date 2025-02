Tariffe idriche, fumata grigia all’Ati

E’ stata interamente dedicata alla questione delle tariffe idriche l’assemblea dell’Ati tenutasi nel pomeriggio di oggi.

Proposta di aumento del gestore

Non si è arrivati ad una conclusione definitiva, i sindaci, dopo quasi 4 ore di discussione, hanno esaminato delle proposte, tra cui quella del gestore che avrebbe impresso un aumento, a cui l’assemblea si è opposta.

Le verifiche

Ce ne sarebbero altre due, con una lieve riduzione, ma, in ogni caso, i sindaci avrebbero dato mandato al presidente di compiere delle verifiche su tutti i costi e gli investimenti per poi prendere una decisione. Non c’è stato il tempo di discutere di un altro punto all’ordine del giorno, quello relativo all’ipotesi di risoluzione del contratto con AcquaEnna.