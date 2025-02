Mensa scolastica, 30 mila euro dal Comune per ridurre i costi delle famiglie

L’Amministrazione comunale di Enna ha impegnato 30 mila euro per tagliare il costo della mensa scolastica. Una decisione, concertata con le forze a sostegno della giunta, dopo le proteste dei genitori degli alunni, specie quelle meno abbienti, che hanno contestato l’aumento di 1,50 euro “derivante dal passaggio dal piatto unico al pasto completo, come prescritto dalla competente ASP” fanno sapere dal Comune di Enna.

“Tariffe in linea con altre città”

La stessa amministrazione precisa che questo incremento era stato “comunicato agli istituti scolastici e ai rappresentanti dei genitori prima dell’inizio del servizio, come verbalizzato in atti formali”. Inoltre, “tali tariffe sono comunque in linea, se non inferiori, rispetto a quelle di altre città limitrofe”.

I soldi del Comune

La compartecipazione del Comune, come spiega l’amministrazione, è di circa il 51%. “Abbiamo dibattuto con le forze di maggioranza quale intervento effettuare sulle tariffe, e con grande senso di responsabilità siamo arrivati alla soluzione proposta” ha dichiarato l’assessore La Porta. “La mensa scolastica è un servizio fondamentale e vogliamo garantire che sia accessibile a tutti”.

La tabella Isee

La revisione delle tariffe si concentra in particolare sulle famiglie con ISEE più basso, che vedranno una riduzione significativa dei costi. La nuova articolazione delle tariffe è la seguente:

ISEE da 0 a 7.500 euro: esenti da contribuzione; ISEE da 7.501 a 15.000 euro: 2,2 euro a pasto; ISEE da 15.001 a 22.000 euro: 3,8 euro a pasto; ISEE oltre 22.000 euro: 4,7 euro a pasto.

I cambiamenti del servizio



L’Amministrazione Comunale ricorda che il servizio di mensa scolastica ha subito negli ultimi anni diversi cambiamenti, volti a migliorare la qualità dei pasti e il benessere dei bambini. Si è tornati al pasto completo, con cucina interna, utilizzo di materiali sostenibili e “spadellamento” in classe per garantire cibi caldi. “Abbiamo lavorato intensamente per offrire un servizio di mensa scolastica di eccellenza”, ha concluso l’Assessore. “Siamo convinti che queste nuove tariffe, insieme agli altri interventi, come la cucina di comunità, l’ampliamento della sale mensa per alcuni istituti, contribuiranno a rendere il servizio ancora più efficiente e rispondente alle esigenze di tutti”.