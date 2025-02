Agricoltura e innovazione, incontro a Troina

Al centro polivalente “Peppino Impastato”, piazza Giacomo Matteotti, a Troina, alle ore 17.30 di sabato 15

febbraio, si svolgerà l’incontro sul tema: “Agricoltura, sostenibilità e innovazione. Idee e confronti per

l’agro-zootecnico di domani nell’entroterra siciliano” organizzato dall’associazione politico-culturale Agorà.

I relatori

A parlare di questo tema interverranno i rappresentanti di Agorà, dell’azienda agricola Cammalleri di

Cattolica Eraclea dell’agrigentino e del caseificio Albereto di Nicosia. La Cammalleri è un’azienda

specializzata nella produzione dell’arancia dop (denominazione di origine protetta) di Ribera su una

superficie di circa 5 ettari. L’Albereto produce mozzarella, treccia e ricotta di bufala e mortadella di bufalo

con i 1500 litri di latte prodotto dai 500 capi di bestiame che alleva.

Iniziativa di Agorà

Quello di sabato è il secondo dei cinque incontri programmati da Agorà “per fornire gli strumenti necessari per intraprendere un’impresa in un territorio dove l’imprenditorialità fatica a decollare e arricchire l’interazione e lo scambio di conoscenze nel nostro territorio”, come dicono i suoi giovani soci. Il primo di questi incontri (Il tessuto socio- economico nella storia di Troina) si è già svolto il 18 gennaio. Gli altri si svolgeranno nei giorni 22 marzo (Gestione di processi produttivi efficaci), 14 aprile (Il terziario consapevole: strategie per essere nel tempo) e 3 maggio (Le imprese nel territorio del futuro).

Con le sue iniziative da scuola di imprenditoria, Agorà di fatto risponde all’esigenza di un nuovo senso di appartenenza ad una comunità e apre degli spazi sociali di aggregazione e di discussione sullo sviluppo locale, che connette aspetti sociali con azioni di sviluppo economico inteso come rigenerazione delle risorse locali.