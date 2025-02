Fratelli d’Italia, Arangio presidente del circolo di Enna

E’ Fabio Arangio il neo presidente del circolo di Enna di Fratelli d’Italia. Nella giornata di ieri, si è celebrato il congresso comunale che ha sancito l’elezione di Arangio.

Longi passa il testimone

“Da coordinatore uscente – dice la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi – non posso che ringraziare i tanti amici e militanti che sono stati al mio fianco e hanno contribuito alle iniziative del circolo, da 4 anni lunghi. Un passaggio di consegne fondamentale, che guarda al futuro della nostra città. Questo è la prosecuzione di un percorso che ci vedrà protagonisti in città per la tutela delle esigenze collettive”