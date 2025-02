Ancipa, Mdt alla Regione, “più dati sull’acqua ai Comuni e sui lavori alla rete”

Il Movimento per la difesa dei territori saluta con soddisfazione ” l’aumento dei prelievi dall’invaso interrompendo di fatto il razionamento idrico per i comuni serviti, in particolare i comuni dell’ennese e alcuni comuni del nisseno”.

Riduzione delle perdite

Una decisione, frutto del riempimento della diga, capace di raggiungere 24 milioni di metri cubi d’acqua ma anche, secondo quanto indicato dalla Regione da una drastica riduzione delle perdite sulle condotte, ” ridotte al 15%” rispetto al 50% dei mesi scorsi, in piena emergenza idrica.

La trasparenza

Il Movimento per la difesa dei territori ritiene che dal punto di vista della trasparenza la Regione dovrebbe compiere un ulteriore passo in avanti.

“Abbiamo molto apprezzato la pubblicazione giornaliera -spiega il presidente del Mdt, Fabio Bruno – dei volumi invasati (per ora solo per gli invasi ad uso potabile), che, permettendo a tutti i cittadini di avere giornalmente un’istantanea dello stato di salute degli invasi, probabilmente ci eviterà di arrivare impreparati alla prossima emergenza idrica. Ma soprattutto, la trasparenza e l’accessibilità dei dati infondono fiducia nei cittadini e favoriscono la corretta gestione della risorsa. Di fatto accessibilità e trasparenza sottopongono il gestore al monitoraggio civico e limitano le ingerenze della politica, spostando il piano decisionale da quello politico a quello tecnico”.

I dati sull’invaso

“Pertanto, ai sensi della normativa, chiediamo di pubblicare quotidianamente (o per lo meno ogni qualvolta ci sono variazioni) i volumi totali erogati da ciascun invaso e i volumi distribuiti ai punti di consegna di tutti i comuni e enti serviti dall’invaso Ancipa. Inoltre vi chiediamo di pubblicare con continuità le seguenti informazioni: stato di avanzamento dei lavori di riparazione o sostituzione delle condotte. Stato di avanzamento dei lavori di manutenzione degli invasi. Aggiornamento su nuovi pozzi e sorgenti immessi in rete. Piani di investimento”