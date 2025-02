Il futuro delle Aree interne, incontro con Legacoop

La strategia delle Aree interne ha bisogno della partecipazione attiva dei cittadini, in forma individuale e

collettiva, che devono essere coinvolti nel ripensare lo sviluppo economico, sociale e culturale del

territorio.

Le cooperative di comunità

Le cooperative di comunità, di cui si è iniziato a parlare nell’ultimo decennio, si sono rivelati degli strumenti utili, nei piccoli paesi delle aree interne, per organizzare la partecipazione dei cittadini finalizzata al soddisfacimento di bisogni essenziali che né lo Stato né il mercato sono in grado di soddisfare. Sono una risposta all’assenza di altre forme di aggregazione dell’attivismo civico per il bene comune. Le cooperative di comunità si strutturano, partendo dall’analisi dei bisogni locali, in forme non oppositive al pubblico, ma di partnership e collaborazione.

Incontro

All’incontro on line di mercoledì 19 febbraio alle 16.30 con Legacoop sulle cooperative di comunità per lo sviluppo dei territori al quale sono invitati i sindaci dei comuni dell’Area Interna di Troina, il Presidente e la Giunta dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina, il Presidente del Consiglio dell’Unione e dei suoi componenti.