Mutui, a Enna 99 mila euro la richiesta media

Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nel 2024 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Enna è stato pari a 98.588 euro, il secondo valore più basso rilevato in Sicilia.

L’analisi

Allargando l’analisi a tutta la regione emerge che sono in aumento sia la richiesta di finanziamenti (+6%)sia l’importo medio richiesto, arrivato a 112.080 euro (+3%). Crescono anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 171.317 (+4%), ed il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 17% al 24%.

La classifica in Sicilia

Analizzando le domande di mutuo raccolte in Sicilia emergono delle differenze a livello locale: Palermo è la provincia siciliana dove è stato rilevato l’importo medio più alto (123.081 euro), seguita da Catania (117.791 euro), Messina (113.697 euro), Ragusa (110.987 euro), Siracusa (110.933 euro) e Trapani (110.548 euro). Chiudono la graduatoria Agrigento (102.238 euro), Enna (98.588 euro) e Caltanissetta (97.917 euro).

La situazione del mercato dei mutui

Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei mutui, ma a partire dalla seconda metà del 2024, grazie alla politica monetaria della BCE, i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione sono tornati a crescere tanto che in Sicilia – secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it – rispetto ai dodici mesi precedenti sono cresciuti sia l’importo richiesto, arrivato a 115.835 euro (+6%) sia il numero delle domande di finanziamento (+5%). Notizie positive provengono anche dal mercato immobiliare: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Sicilia hanno registrato un incremento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.