Sud chiama Nord, vertice a Enna con le segreterie provinciali

Si terrà sabato 22 febbraio, alle ore 10:30, al Federico II Palace Hotel di Enna, la riunione delle Segreterie Provinciali, dei Coordinatori comunali, dei soci ambasciatori e degli amministratori di Sud Chiama Nord. Un appuntamento importante per delineare le strategie future del movimento e rafforzare il radicamento sul territorio.

Il presidente

“Questo incontro rappresenta un momento di confronto fondamentale per consolidare il nostro percorso politico e amministrativo”, dichiara Laura Castelli, Presidente di Sud Chiama Nord. “Vogliamo continuare a costruire una rete di amministratori e rappresentanti locali in grado di portare avanti le istanze dei territori con serietà e competenza, offrendo ai cittadini un’alternativa credibile e concreta.”

Il coordinatore regionale

Sulla stessa linea il Coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, che sottolinea l’importanza dell’incontro: “Avere un confronto diretto con chi quotidianamente è in prima linea nei territori è essenziale per strutturare un’azione politica efficace e mirata. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza di Sud Chiama Nord in tutta la Sicilia, mettendo al centro le esigenze reali delle comunità e costruendo un progetto solido per il futuro della nostra Regione.”

L’incontro sarà l’occasione per discutere le prossime iniziative politiche e amministrative, in un’ottica di crescita e consolidamento del movimento.