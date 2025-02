Autodromo, Lantieri al Consiglio, “adottare lo Statuto”

E’ stato lo scioglimento del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa il tema del Consiglio comunale di Enna. Ai lavori dell’aula hanno preso parte anche i due deputati regionali, Luisa Lantieri, esponente di Forza Italia, e Fabio Venezia del Pd.

L’autodromo

Lantieri, nel corso del suo intervento, ha sostenuto che “l’autodromo rappresenta una risorsa del territorio ennese” e “negli anni ho sempre messo a disposizione le somme previste per la deputazione per garantire l’attività dell’impianto. Mi sono impegnata affinchè il personale precario dell’Ente avesse una dignità lavorativa con la stabilizzazione a tempo indeterminato”.

Lantieri, “adottare lo Statuto”

A mio avviso, prosegue l’On Lanieri, -bisogna adottare subito lo statuto e ripartire con una adeguata programmazione. Sono convinta che il partner principale debba essere sempre il Comune di Enna per come lo è stato nella sua storia ultra cinquantennale. La rinascita dell’autodromo deve essere una priorità per la difesa del territorio Ennese.