Villa Torre di Federico, Vasco, “apertura a metà marzo”

“Ritengo che la Villa Torre di Federico potrà essere riaperta al pubblico entro la prima metà del prossimo mese di marzo”. Lo afferma l’assessore al Verde pubblico, Giancarlo Vasco, che interviene in merito alle proteste degli operatori turistici ennesi, i quali lamentano la chiusura della villa entro cui insiste la Torre.

Le cause della chiusura

L’assessore Vasco, nel dettaglio, spiega le ragioni della chiusura. “Come è noto le essenze arboree della Villa Torre di Federico sono state negativamente interessate – dice Vasco – dall’evento meteorologico eccezionale dello scorso 17 gennaio che ha provocato il crollo di un albero e una situazione di pericolo determina da decine di altri alberi. Per questa ragione ci siamo immediatamente attivati e abbiamo proceduto, dopo un attento esame ed un confronto con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, degli Agronomi e della Forestale, a rimuovere i primi quindici alberi pericolosi nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza già previsti ed in corso di esecuzione in coincidenza con l’evento citato”.

Gli altri interventi

“Per quanto riguarda un’altra quindicina di essenze arboree si rende necessario provvedere con il taglio a mano e pertanto, si è proceduto ad affidare apposito incarico ad una ditta specializzata che, non appena espletate le formalità burocratiche di rito, procederà con il taglio” chiosa Vasco.