Enna, Distretto turistico Dea di Morgantina: Ettore Messina è il nuovo presidente

Il vicesindaco di Piazza Armerina è stato eletto martedì dal cda



Il vicepresidente è Luigi Ricerca di Confartigianato, Nietta Bruno consigliera





Enna, 26 febbraio 2025

E’ Ettore Messina il nuovo presidente del Distretto turistico Dea di Morgantina. Messina, 45 anni, vicesindaco di Piazza Armerina, imprenditore nel settore del turismo e profondo conoscitore del territorio, è stato eletto all’unanimità dai componenti del consiglio di amministrazione. La seduta per l’elezione dei nuovi vertici si è svolta martedì pomeriggio, e vi hanno preso parte il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, il vicesindaco di Aidone, Alessandra Mirabella, il revisore dei conti del Distretto, Giovanni Anfuso, Angela Maccarone, presidente di Confartigianato Enna, Luigi Ricerca, presidente ramo comunicazione Confartigianato imprese Enna, Nietta Bruno per la parte privata e lo stesso Messina, delegato dal sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. Il cda ha eletto Ettore Messina presidente, Luigi Ricerca vicepresidente e Nietta Bruno consigliera. Ettore Messina, da 7 anni assessore al Turismo e alla Cultura della Città dei Mosaici, prende il posto di Claudio Gambino, docente dell’Università “Kore” di Enna.

Obiettivi conclamati del nuovo presidente sono la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, storico e naturalistico dell’area.

«Il Distretto Dea di Morgantina – ha dichiarato il neo presidente Ettore Messina – rappresenta uno strumento importante per rafforzare l’identità culturale del territorio della Sicilia centrale. Il nostro impegno mirerà a rilanciare le attività del distretto stesso e potenziare l’attrattività turistica di un territorio di fondamentale importanza per tutto il Mediterraneo: vogliamo lanciare il prodotto “Sicilia autentica”, una terra che ha ancora tanto da raccontare. Per questo auspico piena sinergia tra enti istituzionali e privati».

Il primo passo sarà portare avanti il progetto strategico di aggregazione territoriale in sinergia con la “DMO Sicilia Centrale”, fortemente voluta dal Distretto Turistico “Dea di Morgantina” di cui è ente promotore e capofila, e riconosciuta ufficialmente dalla Regione Siciliana, presentata il 5 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la più importante vetrina italiana del comparto turistico.









Il Distretto Turistico “Dea di Morgantina” comprende tre comuni: Aidone, Centuripe e Piazza Armerina, situati nella provincia di Enna, Confartigianato, e altre realtà private. Tra i gioielli del distretto, oltre al patrimonio naturalistico, la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, e il Palio dei Normanni a Piazza Armerina, l’area archeologica di Morgantina, la Dea e la Testa di Ade ad Aidone e il museo archeologico di Centuripe.