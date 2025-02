Scuola di Leonforte chiusa dopo il crollo, Livolsi, “verifiche in corso”

E’ stato chiuso per motivi di sicurezza l’istituto Vaccalluzzo di Leonforte che, nella giornata di ieri ha subito il crollo di intonaci da un corridoio del locale. Non si conoscono ancora i tempi per la riapertura del plesso che ospiti i bambini della scuola Primaria ed elementare ma l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Piero Livolsi, conta di non far trascorrere molto tempo.

La stima sulla riapertura

“Completate tutte le verifiche di sicurezza la prossima settimana si potrà fare una prima valutazione per una eventuale apertura anche parziale” assicura il sindaco di Leonforte.

Il sopralluogo

In mattinata, il sindaco, l’assessore Rubino ed il responsabile dell’Ufficio tecnico si sono recati nell’edificio per un sopralluogo insieme all’impresa incaricati dei lavori.

La diagnosi

“Dai primi rilievi sembra che si sia soltanto staccato – dice il sindaco di Leonforte – dell’ intonaco da un corridoio che a causa a di un contro soffitto non si era evidenziato in precedenza. L’impresa sta effettuando le verifiche su tutti gli altri soffitti per scongiurare ulteriori distacchi e mettere in sicurezza tutta la scuola, già tra lunedì e martedì saranno effettuate le prove di carico nei soffitti”.

Secondo quanto fatto sapere dal sindaco, “i lavori continueranno anche domani e senza sosta per limitare al minimo i disagi agli allievi e al personale docente e di servizio”