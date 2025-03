La riapertura del Caffè Roma, Di Salvo, “il nostro è un atto di coraggio”

di Pierelisa Rizzo

Centotre anni di storia che prosegue grazie all’ostinazione di una donna e della sua famiglia. Dopo alcuni mesi di chiusura per lavori di manutenzione, riapre oggi lo storico Caffè Roma, un’istituzione per la città, parte integrante della sua identità, punto di riferimento per tutti gli ennesi e non.

Una via al femminile

Il bar è situato nella centrale via Roma, una via che conta attività commerciali prevalentemente al femminile, uno strano caso o una cogente realtà che, in una città in difficolta dal punto di vista commerciale quale è Enna alta, rappresenta una sfida per le tante imprenditrici che vi lavorano.

Di Salvo, “il nostro è un atto di coraggio”

“In tanti si sono chiesti, quasi con preoccupazione, se mai avessimo riaperto – dice Roberta Di Salvo, proprietaria insieme alla sua famiglia, lo storico Gaetano e il marito Massimiliano del bar – D’altronde, in un momento come quello che stiamo vivendo, dove giovani e meno giovani lasciano la propria terra per andare via, la scelta della mia famiglia di continuare un’impresa familiare, si può considerare a tutti gli effetti un atto di coraggio. Investire sulla propria città con un’attività commerciale, per far rivivere e rianimare il centro storico, costituisce per noi motivo di grande orgoglio. Auspichiamo di poter essere da esempio per chi ancora crede nella nostra bella città”.

La riapertura

Stasera dunque il Caffè Roma riaprirà i battenti con una inaugurazione alla quale sono stati invitati oltre agli imprenditori della città, anche le istituzioni.