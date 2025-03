Meloni commissaria Fratelli d’Italia in Sicilia, Sbardella sostituisce Cannella e Pogliese

Sarà il romano di nascita ma lombardo di adozione Luca Sbardella a guidare Fratelli d’Italia in Sicilia. Lo ha deciso la Presidente del partito nonché Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sbardella è stato nominato con una lettera di poche righe inviata a lui e per conoscenza al responsabile nazionale dell’organizzazione del partito Giovanni Donzelli.

Donzelli accoglie il nuovo commissario

“Auguri di buon lavoro a Luca Sbardella per l’incarico ricevuto di commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. Un ringraziamento particolare va a Gianpiero Cannella e Salvo Pogliese per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi” scrive a stretto giro in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Sostituisce Pogliese e Cannella

Il nuovo commissario sostituisce il duumvirato che ha retto fino ad oggi il partito in Sicilia, composto da Giampiero Cannella per la Sicilia occidentale e Salvo Pogliese per la Sicilia orientale. Una situazione che non poteva continuare. Da oltre un anno si parla dell’eventualità di giungere ad un coordinatore unico senza che, però, si sia mai raggiunto un vero accordo fra le varie anime di Fratelli d’Italia.

Cannella, “passaggio fisiologico”

“La scelta di Sbardella è di alto profilo. Si tratta di un dirigente di partito capace che saprà fare sintesi. Per quel che mi riguarda ero alla guida dal 2013 ed era giunta l’ora di passare il testimone come è naturale che sia”.

Non è molto diversa la situazione di Salvo Pogliese che nel ruolo di coordinatore si trova da sei anni.

Chi è Sbardella

Cinquantuno anni, romano, Sbardella, però, è stato eletto alla camera dei deputati nel 2022 nel collegio plurinominale Lombardia 3. Laureato in scienze politiche è un imprenditore proprietario di una piccola azienda agricola nel cesenate. Ha militato in Alleanza, Nazionale, nel Popolo delle Libertà per poi approdare in Fratelli d’Italia.

L’incarico a Sbardella

Nella lettera d’incarico che la Meloni ha inviato a Sbardella ma anche a Cannella e Pogliese, solo poche righe “ringraziando salvatore Pogliese e Giampiero Cannella per il loro prezioso lavoro svolto nel territorio in questi anni – scrive la Presidente – ti comunico che ho provveduto a nominarti commissario regionale per la Sicilia di Fratelli d’Italia. Sono certa che saprai meritarti la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo lavoro nell’interesse del partito e della sua crescita”.

Di fatto l’incarico è quello di fare sintesi fra le diverse anime del partito. Non esistono formalmente correnti ma è indubbio che ci sia un’anima forte di Fratelli d’Italia nella Sicilia orientale ed una diversa anima, altrettanto forte, nella Sicilia occidentale. Ma c’è anche un nucleo relativamente giovane di provenienti da Diventerà Bellissima, il movimento di Nello Musumeci. Anime affini ma difficili da mettere d’accordo.

A convincere la Meloni ad accelerare, poi, ci sono probabilmente gli eventi di Siracusa ovvero le vicende legate ad Auteri e Cannata passando per le guerre intestine in corso anche prima che queste vicende finissero sulla stampa.

Sbardella, soluzione mediana che viene da Nord, dovrà riuscire a transitare il partito verso un segretario coordinatore unico.

Il benvenuto di Razza

“La riunificazione del coordinamento regionale siciliano, decisa dal presidente del partito, è un obiettivo importante perché ci indica la strada del lavoro comune e della individuazione di tutte le azioni politiche coordinate per dare centralità a FdI nel dibattito regionale. Lo sforzo del governo di Giorgia Meloni per la Sicilia e per il Sud è stato enorme, con investimenti mai realizzati prima e con un’attenzione nel rapporto con il governo del presidente Schifani che ha consentito alla Regione di avere in Roma una sponda fattiva. All’on. Luca Sbardella, che è stato scelto come commissario del partito, i migliori auguri di buon lavoro. A Salvo Pogliese e Giampiero Cannella il ringraziamento più vivo per aver guidato i coordinamenti con risultati importanti per la crescita di FdI nell’Isola” dice l’eurodeputato di FdI, Ruggero Razza.

Il gruppo all’Ars e gli assessori Savarino e Aricò

“A nome mio personale e del gruppo all’Ars di Fratelli d’Italia ringrazio per il lavoro svolto e i risultati raggiunti i coordinatori regionali Salvo Pogliese e Giampiero Cannella. La nostra comunità politica, in Sicilia come nel resto d’Italia, può contare su una classe dirigente capace e loro ne costituiscono un esempio. Siamo certi che anche il neo commissario Luca Sbardella, a cui diamo il benvenuto, sarà una valida guida per Fratelli d’Italia in Sicilia e auspichiamo di poterci confrontare con lui prima possibile” scrive Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di FdI.

“All’On. Luca Sbardella, nominato da Giorgia Meloni commissario di Fratelli d’Italia per la Sicilia, va il mio augurio di buon lavoro. Sono certa che Luca saprà rafforzare il partito nel segno dell’unità interna e del protagonismo politico. Un ringraziamento va a Salvo Pogliese e a Giampiero Cannella per il lavoro svolto in questi anni, che ha permesso di traghettare il partito fino a percentuali mai viste. Cosi come fatto con Salvo e Giampiero, lavorerò insieme a Luca con passione ed entusiasmo, con l’obiettivo di rendere il partito all’altezza delle aspettative della nostra gente e dei vertici romani” dice l’assessore al Territorio Giusi Savarino.

“Benvenuto a Luca Sbardella, neo commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, e un ringraziamento per il lavoro svolto ai coordinatori regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Sono certo che il nostro partito anche con questa nuova guida in Sicilia continuerà a crescere nei consensi così come sta avvenendo a livello nazionale per merito dalla leadership di Giorgia Meloni e della nostra classe dirigente” afferma Alessandro Aricò, deputato regionale e assessore di FdI.

Buona accoglienza anche a Palermo

Buona l’accoglienza anche da parte del segretario cittadino di FdI Palermo Antonio Rini “La nomina di Luca Sbardella a commissario di Fratelli d’Italia per la Sicilia dimostra la grande attenzione della premier Giorgia Meloni per la nostra regione. Un deputato di grande esperienza a cui auguro buon lavoro, certo che le sue capacità saranno utili a rafforzare il partito in Sicilia e a spingerlo verso nuovi traguardi. Un sentito ringraziamento a Giampiero Cannella e a Salvo Pogliese per il generoso e instancabile lavoro di questi anni grazie al quale oggi Fdi in Sicilia è una solidissima realtà”.