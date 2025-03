Scontro tra auto e bus, grave una coppia di Troina

Un grave incidente stradale è avvenuto nelle ore scorse sulla Strada provinciale 34 tra Troina e Gagliano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale e dei carabinieri, si è verificato uno scontro frontale tra un autobus ed una macchina.

Le vittime

A bordo dell’auto c’era una coppia di anziani, originaria di Troina, che è rimasta gravemente ferita: la donna, 76 anni, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta mentre il consorte, 77 anni, è stato trasportato al Basilotta di Nicosia.

I soccorsi

Dalle prime informazioni, l’auto andava in direzione di Gagliano, quando, per cause da accertare, è finita contro l’autobus. Si è compreso subito che le condizioni dei due troinesi erano gravi, alcuni passanti si sono fermati per prestare le prime cure. Nel volgere di qualche minuto sono arrivate numerose segnalazioni ai vigili del fuoco, al 118 ed alle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno interrotto temporaneamente il traffico per consentire ai soccorritori di intervenire.