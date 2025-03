A processo per furto di energia, assolto un noto artigiano

Il giudice del Tribunale di Enna, Marco Strano, ha assolto Angelo Gagliano, 55 anni, noto artigiano di Piazza Armerina, finito sotto processo per furto di energia elettrica.

La vicenda

L’uomo, difeso dall’avvocato Lorenzo Caruso, era finito nel mirino delle forze dell’ordine per una presunta manomissione di un contatore di un appartamento riconducibile all’imputato.

Le indagini difensive

Ne è poi nato un procedimento giudiziario ma l’artigiano ha sempre negato le accuse e dalle indagini difensive da parte del suo legale è emerso che quell’immobile non era nella disponibilità del 55enne ma era frequentato da un’altra persona. Le prove sono state portate in aula nel corso del dibattimento ed al termine della Camera di Consiglio il giudice ha assolto l’artigiano per non aver commesso il fatto. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza.