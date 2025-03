Maltempo e nebbia nell’Ennese, Polstrada, “prudenza sulle strade”

Maltempo e soprattutto nebbia nell’Ennese nella giornata di oggi. La situazione più preoccupante è sull’autostrada A19 dove è presente la nebbia nel tratto tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna, per cui la Polizia stradale raccomanda prudenza agli automobilisti in transito in quel tratto.

Pioggia sulle strade provinciali

La stessa Polstrada ricorda che è ancora chiuso lo svincolo di Enna in direzione Palermo, per cui l’ultima uscita è Mulinello. I problemi di visibilità sono disseminati su gran parte del territorio ennese ma oltre alla nebbia c’è la pioggia battente che rischia di impantanare le fragili strade provinciali e comunali, come emerge ad ogni copiosa precipitazione.