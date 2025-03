Corso Food and Wine Tourism, allievi a lezione di marketing

Una importante esperienza formativa per gli allievi del corso Food & Wine Tourism gestito da ITS Academy Turismo Sicilia Fondazione Archimede presso la sede di ENAIP ENNA IMPRESA SOCIALE di Enna. Per gli allievi del corso è stata una importante esperienza poter seguire e ascoltare la relazione del Responsabile MDD– GRUPPO ARENA, Dario Marchì, su una realtà aziendale siciliana quale il GRUPPO ARENA DECO’, nata su iniziativa della famiglia Arena in un piccolo comune (Valguarnera) della provincia di Enna.

L’incontro, inserito all’interno del modulo formativo Digital Marketing e Web. ha consentito agli allievi del corso di conoscere da vicino l’identità, i valori, le metodologie commerciali e di marketing con un focus sul marchio DECO’ e GASTRONAUTA, gli obiettivi raggiunti dal GRUPPO ARENA DECO’, grande azienda familiare che fa della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio la propria mission orientata allo sviluppo economico e sociale del territorio e ha offerto una opportunità di studio sulle prospettive di un grande settore quale l’enogastronomia, il turismo e la importanza di una figura altamente professionalizzata e ricercata dal mondo del lavoro quale il Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche.

Dopo la relazione è seguito un interessante dibattito con gli allievi del corso ed una degustazione di alcuni prodotti di nicchia del territorio a marchio DECO’ e Gastronauta.