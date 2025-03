Violenze sulle donne, ecco la stanza rosa al Chiello

E’ stata inaugurata la stanza rosa ricavata nei locali dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. All’evento hanno preso parte gli agenti della Divisione polizia anticrimine della Questura di Enna. La stanza rosa che verrà utilizzata come punto di ascolto all’interno del nosocomio per i casi di violenza domestica e di genere.

La polizia

Il personale della Polizia di stato ha sensibilizzato i cittadini a sporgere querela per gli episodi di violenza domestica, informandoli della possibilità di richiedere al Questore l’applicazione di misure di ammonimento finalizzate alla prevenzione di atti persecutori e violenza domestica.

Perché la scelta sull’ospedale

Si è scelto di intervenire presso il punto del pronto soccorso dell’Ospedale anzidetto poiché spesso è proprio in questi luoghi è possibile individuare i primi segni di violenza. Per l’occasione, nel piazzale antistante è stato predisposto un camper della Polizia di Stato, con a bordo personale che ha distribuito delle brochure per sensibilizzare i presenti sul delicato argomento. La Polizia di Stato continua a lavorare con determinazione per proteggere e garantire i diritti di tutte le donne e ricorda, altresì, che in caso di emergenza è possibile contattare il numero unico di emergenza 112, o il 1522 numero contro la violenza sulle donne attivo 24 ore su 24.