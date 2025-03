Acqua come bene primario, progetto tra Kore e scuola De Amicis

“Tutti per l’Acqua. L’Acqua per Tutti” questo è il titolo del progetto di educazione allo sviluppo sostenibile che l’Università di Enna Kore sta conducendo nelle classi quarte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna. Il Progetto, voluto in questa Scuola dalla Dirigente Marinella Adamo, è seguito dalle insegnanti Filippa Di Dio, Alessandra Barbera, Claudia Termine, Maria Concetta Pitta, Dalia Baleno, Paola Macchiavelli, Rosanna Palmisciano e Silvana Stella.

“L’educazione alla sostenibilità è indispensabile per avere nuovi occhi con cui guardare il mondo e noi stessi; occorre la conoscenza e la consapevolezza di essere parte di sistemi complessi; imparare facendo, mettersi alla prova, correggersi e migliorarsi in modo continuo: così il progetto sull’acqua ha l’obiettivo di condurre le alunne e gli alunni alla consapevolezza dell’importanza della risorsa idrica. Infatti, nonostante la Terra sia chiamata il “Pianeta Azzurro” per la grande massa d’acqua presente, la maggior parte di essa è salata e solo il 2,5% è acqua dolce; di questa una parte è imprigionata nei ghiacciai, un’altra si trova sotto forma di vapore acqueo, quindi l’acqua utilizzabile è veramente limitata e non è ugualmente distribuita su tutto il pianeta.” dichiara Rosa Termine, biologa della Kore.

Le scolare e gli scolari, partendo dal Lago di Pergusa, hanno affrontato diverse tematiche tra cui il fatto che la corsa alla disponibilità di acqua pulita per bere, cucinare e per svolgere attività essenziali per la vita si inasprisce sempre più, acuita dal rapido cambiamento climatico. Inoltre, il percorso didattico ha incluso esperienze di sperimentazione, attraverso attività sulle caratteristiche dell’acqua come la tensione superficiale, prestando attenzione alla motivazione dei bambini e dando spazio alla loro curiosità.

Il Progetto si concluderà con la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua.