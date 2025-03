La giornata internazionale della donna in una mostra a Valguarnera

Il Centro Italiano Femminile in collaborazione del Circolo Unione sta celebrando nei saloni di quest’ultimo, la giornata internazionale della donna. Tre giorni di eventi che hanno avuto come epicentro una

personale d’arte dell’artista valguarnerese Anna Maio dal titolo “Volti universali: l’essenza della parità”. E non ci poteva essere migliore occasione per esporre le opere di un’artista poliedrica, un talento, tra le

più bravi nel panorama valguarnerese, per celebrare un evento tanto sentito dalle donne in tema di “parità di genere”.

Il senso della mostra

Lo scopo, quello desensibilizzare e promuovere la parità attraverso, l’arte, i colori ed il dialogo. A dominare in senso assoluto infatti, la molteplicità, la ricchezza e la pluralità dei colori. Una esplorazione a tutto tondo attraverso una mostra di quadri che rappresentano l’universalità del genere umano. A

tagliare il nastro nei magnifici locali del circolo la sindaca Francesca Draià, seguito dagli interventi di saluto della presidente del C.I.F. Salvina Leanza, del presidente del circolo Salvatore Di Vita e della stessa Anna Maio; a benedire l’evento don Filippo Salamone.

Il dibattito

La mostra sarà aperta e resa al pubblico sino alle ore 20 di domenica. Nello stesso circolo domenica 9

marzo avrà luogo pure un incontro- dibattito dal titolo “l’importanza del colore nella parità di genere”. Relazioneranno sull’argomento Gloria Milazzo, consulente di stile e di etichetta nonché Stefania Avola autrice di racconti.