Parità di Genere e Uguaglianza Genitoriale. Fautori del progetto lo scrittore Davide Vinciprova e Roberta Scuderi

Relazioni di GENERE – Campagna di sensibilizzazione sulla Parità di Genere e sull’ Uguaglianza Genitoriale . Davide Vinciprova e Roberta Scuderi fautori del progetto.





Pari diritti e Pari Doveri





A seguito del via libera da parte del governo sul disegno di legge riguardante il reato di femminicidio, una delegazione composta da donne e uomini, associazioni e professionisti del settore, intende scendere in piazza e manifestare in modo pacifico il proprio disappunto con una campagna di sensibilizzazione in tutto il territorio nazionale sul tema della parità di genere e sull’uguaglianza genitoriale.

Questo disegno di legge, oltre a violare i principi enunciati nell’art. 3 della Costituzione Italiana, tende ad inasprire il conflitto sociale tra uomo e donna ed intensifica la disparità di trattamento di una grave piaga sociale.

Si ricorda che la violenza non ha genere, né età.

Lo scopo della campagna è quello di incentivare il ripristino delle relazioni sociali sane, tra cui quelle tra genitori separati in cui i minori pagano nella stragrande maggioranza dei casi il prezzo più alto e focalizzare l’attenzione su tutti gli aspetti civili e penali di un’uguaglianza tra uomo e donna.

Per la Sicilia e nelle città di Catania; Palermo; Agrigento; Trapani; Caltanissetta; Enna; Ragusa; Siracusa; i rappresentanti delle manifestazioni pacifiche saranno l’autore del tour nazionale della bigenitorialità , lo scrittore catanese Davide Vinciprova e la sostenitrice siciliana sociale Roberta Scuderi