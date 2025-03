Lavori alla rete fognaria a Enna, cambia la mobilità

Con ordinanza n. 101 in data odierna il Comandi di Polizia Locale ha disposto, a seguito di richiesta urgente della società AcquaEnna riguardante la necessità di effettuare la riparazione della fognatura insistente al civ. 67 di via Trieste, ha disposto di:

ISTITUIRE, dalle ore 07.00 a fine lavori del giorno 12/03/2025, il divieto di transito e sosta nel tratto di via Trieste ricompreso tra i civv. 59 e 115;

ISTITUIRE, dalle ore 07.00 a fine lavori del giorno 12/03/2025, il senso unico di marcia nella via Legnano in direzione via Roma.





Foto tratta da Google maps