Settimana del glaucoma, adesione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna

Anche per l’anno 2025, la Sezione Territoriale di Enna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS- APS aderirà alla campagna di prevenzione della Settimana Mondiale del Glaucoma, indetta dalla IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness), al fine di promuovere un’incessante opera di sensibilizzazione atta ad evitare la patologia del Glaucoma quale una delle principali cause che porta la persona verso l’ipovisione grave ed, in taluni casi, alla cecità.

Infatti, l’appuntamento annuo mira a prevenire l’insorgere del glaucoma nella popolazione con il conseguente rischio di danni irreversibili all’apparato visivo. Il glaucoma è una malattia oculare cronica caratterizzata da un danno progressivo del nervo ottico, spesso associato a un aumento della pressione intraoculare, si tratta di una neuropatia ottica in cui muoiono gradualmente i neuroni del nervo ottico che trasmettono i segnali visivi al cervello. Questo processo porta a un deterioramento del campo visivo, inizialmente periferico, che può progredire fino alla visione”tubulare” (a cannocchiale) e infine alla cecità se non si interviene in tempo.

Il glaucoma è spesso definito il “ladro silenzioso della vista”, proprio perché nelle fasi iniziali il paziente non accusa alcun sintomo che si manifesta solo in fase avanzata, quando il danno visivo è ormai irreversibile. Tutto ciò si può scongiurare grazie ad una puntuale e costante azione preventiva attraverso la misurazione della pressione intraoculare che rappresenta un cardine della valutazione iniziale e del follow-up dei pazienti con glaucoma o a rischio di svilupparlo.

Per queste ragioni, la Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, su indizione dell’Agenzia per la Prevenzione della Cecità, promuove una giornata di screening rivolta alla popolazione locale per il giorno 12 Marzo p.v. così articolata: dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la P.zza Vittorio Emanuele di Enna, distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del glaucoma; dalle ore 10:30 alle ore 11:30 conferenza stampa a cura del Direttore Sanitario dell’ambulatorio oculistico Sezionale, dott. ssa Potenza Marta; dalle ore 12:00 alle ore 18:00, visita di screening a cura della dott.ssa Bannò Sonia presso l’ambulatorio medico oculistico Unione Italiana Ciechi di Enna sito in via Manzoni 33 Enna, previa prenotazione telefonica al numero 0935 500917 interno 26 o 35