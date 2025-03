Festival del Libro e della Lettura, presentazione all’Urban center

Il prossimo martedì 18 marzo, all’Urban Center, alle ore 15,30 , si terrà la presentazione alla stampa della XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura. Un’occasione per scoprire questa edizione del 2025, dedicata al tema “leggere gli alberi, piantare una foresta” che vede la presenza di autori e illustratori di caratura internazionale.

Tra questi l’illustratore Fuad Aziz,, la sand art Stefania Bruno, lo scrittore Bruno Tognolini e la figlia Angela , e tanti altri. Il festival è organizzato dall’associazione culturale APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024-25-26 e 12 Istituti Scolastici delle province di Enna e Caltanissetta e Ispica e tre Nidi, Condensed Studio Partner. E sempre martedi 18 marzo, ore 17:00, all’Urban Center sarà la scrittrice e illustratrice, premio Andersen 2018, Valeria Papini, a presentare , in un incontro per famiglie con bambini, il suo libro “Quando il bosco imparò a volare” , Bacchilega editore.

Al mattino la Papini terrà un incontro di formazione autonarrativa, nell’aula Gemelli dell’Università Kore, destinato agli studenti di Scienze della formazione primaria. Alla conferenza stampa sarà presente oltre la scrittrice Papini, la presidente dell’ APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno, Fenisia Mirabella, insieme al direttivo dell’associazione, Silvana Mazza, Rosetta Comito, Daniela Caccamo, Costanza Parrinello, Serena Raffiotta e tutti i soci dell’associazione. Per il comune di Enna saranno presenti l’assessore alla Comunitá Educante, Giuseppe La Porta e quello alle Politiche ambientali Giancarlo Vasco, e le associazioni che hanno collaborato al progetto Leggere gli alberi e piantare una foresta, Biodistretto Agro alimentare dai monti Erei , SAE Segretariato Attività Ecumeniche , Mondooperaio , GarageArts Platform, Micronido La Quercia, i partner, Condensed Studio, i dirigenti scolastici e docenti referenti delle scuole in rete, l’associazione Calicanto di Zafferana Etnea e le altre associazioni che hanno collaborato per la realizzazione del festivalm Società Dante Alighieri comitato di Enna, Libri&Altrove, Orchestra F.P.Neglia, AVO. Il programma è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it