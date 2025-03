Nuovo evento di SiciliAntica: “Leonforte tra lapidi, chiese e monumenti. Le pietre raccontano”.

Si è svolto venerdì scorso, presso i locali del Circolo di Compagnia di Leonforte, l’evento culturale organizzato da SiciliAntica, sede comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria. Al centro della serata, la coinvolgente relazione del prof. Giuseppe Nigrelli dal titolo “Leonforte tra lapidi, chiese e monumenti. Le pietre raccontano”. Brillantemente introdotto dalla prof.ssa Paola Rubino, il prof. Nigrelli ha accompagnato il pubblico in un viaggio ideale tra le strade e i monumenti di Leonforte, svelando i messaggi custoditi nel tempo attraverso incisioni, targhe e lapidi. Con grande competenza e passione, il relatore ha offerto traduzioni, interpretazioni e approfondimenti sui loro autori, permettendo ai presenti di riscoprire il valore storico e culturale del patrimonio locale. L’evento ha segnato l’avvio di una serie di iniziative previste dalla ricca e ambiziosa programmazione annuale di SiciliAntica. Il Presidente Lorenzo Vicari, nel corso del suo intervento, ha illustrato gli appuntamenti futuri, sottolineando l’importanza di un impegno costante per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del territorio. Dopo gli interventi dei componenti del direttivo – Scuderi, Birriolo e Giunta – sono state consegnate le tessere associative 2025 ai soci di SiciliAntica, sancendo simbolicamente l’inizio di un nuovo anno di attività e iniziative. La prof.ssa Rubino ha sottolineato che la nascita di SiciliAntica in questo comprensorio avviene in un momento delicato per il patrimonio monumentale, archeologico e ambientale, in cui la tutela di questi beni appare sempre più fragile. Resta ancora viva l’eco della triste vicenda del “Trittico del Giudizio Universale”, a testimonianza di quanto sia urgente un’azione condivisa per la salvaguardia della memoria storica e artistica. L’ampia partecipazione all’evento ha confermato l’interesse della comunità per la riscoperta delle proprie radici e ha dato il via a un percorso che, grazie all’impegno di SiciliAntica, continuerà a raccontare la storia e le tradizioni di Leonforte e del suo territorio. Le foto dei monumenti sono di Luigi Buscemi

Luogo: Circolo di Compagnia, Leonforte, LEONFORTE, ENNA, SICILIA